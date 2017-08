Nos primeiros sete meses do ano foram absorvidos mais de 87 mil metros quadrados de escritórios no mercado de Lisboa, com o nível de atividade a manter-se ligeiramente acima (2%) do registado em igual período de 2016. A conclusão é do relatório Office Flashpoint da JLL.

O departamento de Office Agency da JLL esteve envolvido na colocação de 36% da área total absorvida no acumulado do ano, confirmando uma vez mais a sua posição de liderança neste mercado.

Contabilizando 20 operações concluídas, em julho foram colocados mais de nove mil metros quadrados de escritórios, evidenciando uma subida de 26% face a igual mês de 2016 e uma queda de 31% relativamente a junho. “Havendo registo de apenas duas transações envolvendo espaços superiores a mil metros quadrados, ambas no Edifício Pórtico”, diz o documento.

Segundo o mesmo, a área média por operação fixou-se nos 462 metros quadrados em julho, o que representa uma redução face aos 634 metros quadrados registados em junho. Já para o acumulado do ano, durante o qual foram concluídas 149 operações, este indicador fixou-se nos 586 metros quadrados.

Nova zona de escritórios

Metade da área ocupada em julho localiza-se na nova zona de escritórios – que abrange o eixo da 2ª Circular ao Campo Grande, passando por Sete Rios e a Praça de Espanha –, seguindo-se depois as zonas do CBD (Central Business District) e do Prime CBD com, respetivamente, 20% e 19% da área ocupada. “No entanto, olhando para o acumulado do ano, o corredor Oeste continua a destacar-se como o mais ativo, concentrando 26% da área colocada no mercado de Lisboa desde o início do ano, com o Prime CBD e a nova zona de Escritórios a concentrarem ambos fatias de 20%”, revela o documento da consultora.

No que diz respeito à origem da procura, os setores mais representativos no mês de julho foram o de serviços a empresas (29%), seguido do de TMT’s & Utilities (24%). Já entre janeiro e o final de julho, quem liderou a procura foi o setor de TMT’s & Utilities, responsável por uma fatia de 21% da área ocupada, seguidos dos setores de consultores e advogados e serviços Financeiros, com respetivamente 19% e 18% do total.

"Olhando para o tipo de operação, o Office Flashpoint sublinha que 49% da área ocupada em julho corresponde a absorção líquida, assegurada pelas operações motivadas pela necessidade de expansão de área (42%) e pela entrada de novas empresas na região de Lisboa (7%). Os restantes 51% transacionados em julho dizem respeito à mudança de instalações”. Aliás, esta última razão continua a ser o tipo de operação dominante em termos acumulados (61%), com as operações de expansão de área e a entrada de novas empresas na região a representar, respetivamente, 28% e 11% da absorção total deste ano.