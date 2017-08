A equipa B do Sporting conseguiu este domingo vencer no terreno do recém-promovido Real, em Massamá, com uma reviravolta nos últimos minutos (2-1), mas o resultado acabou por desempenhar um papel secundário em relação a outro episódio que marcou o encontro.

E tudo devido a palavras fortes do árbitro Jorge Sousa para com Stojkovic, guarda-redes dos leões, captadas pela transmissão televisiva. Tudo indica que o guardião leonino terá dito algo antes que desencadeou a reação do juiz internacional - o qual, refira-se, em momento algum insulta o jogador, apesar do teor das palavras utilizadas.

Ainda assim, o Sporting não deixou passar o caso em branco. Em comunicado, a SAD leonina repudiou as palavras usadas por Jorge Sousa. "Este tipo de linguagem não deve ser usada no futebol, ainda para mais por quem tem a responsabilidade de fazer cumprir e respeitar as leis do jogo, não contribuindo de forma alguma para a credibilização e dignificação do desporto mundial, e do futebol português em particular. Jorge Sousa é um árbitro de referência do futebol português, com uma vasta experiência e que é titular de insígnias da FIFA. Razões que lhe exigem contenção e atenção redobradas", dispararam os leões.