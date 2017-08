Apesar da entrada em vigor das regras que permitem envolver os grandes depositantes em caso de colapso de um banco, os depósitos com valores acima dos 100 mil euros continuam a subir. Os dados do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) revelam que o saldo destas contas superou a fasquia dos 65 mil milhões de euros.

O valor global destas grandes contas chegou aos 65.028 milhões de euros em junho do ano passado (última data para a qual há dados recolhidos pelo FGD), o que representa uma subida de 12% (6932 milhões) face a idêntico período de 2015, diz o jornal Público.

Trata-se do valor mais elevado desde 2011, sendo que não supera esse nível por muito pouco — 2011 foi o ano em que Portugal foi alvo de resgate.

O crescimento do saldo destas contas marca uma inversão face à evolução nos 12 meses anterior, quando se tinha verificado uma descida de 6%. E isto quando os depósitos acima de 100 mil euros passou a potencial alvo das autoridades caso seja necessário intervir num banco.

Ainda assim, segundo os mesmos dados continuam a ser muito poucas as contas que têm saldos acima da fasquia dos 100 mil euros. O relatório e contas do FGD aponta para que apenas 1,5% do total de contas tenha um saldo acima dos seis dígitos.

Cerca de 1,5% do total de depositantes têm contas com mais de cem mil euros (contra os anteriores 1,3%), refere o mesmo jornal.