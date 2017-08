A empresa do helicóptero ligeiro que caiu este domingo quando combatia o incêndio na zona de Castro Daire confirmou a morte do piloto e revelou ainda que vai instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente.

"O piloto era o único ocupante do aparelho e infelizmente não sobreviveu. Tinha 51 anos, nacionalidade portuguesa e experiência como piloto de combate a incêndios", diz a empresa em comunicado.

O conselho de administração da Everjets "já decidiu instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e garante a substituição do aparelho ora acidentado no dispositivo em alerta”, lê-se ainda no comunicado enviado às redações.

A empresa aponta que “é crível, pelo que se sabe, que o helicóptero tenha colidido em cabos de alta tensão, despenhando-se e incendiando-se de imediato”, mas sublinha que “só após uma investigação será possível determinar com exatidão as causas e circunstâncias do acidente”.

Apontando que “o acidente já foi reportado às autoridades competentes”, a Everjets adianta que a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a “acompanhar os seus pilotos e quadros, tendo já disponibilizado apoio psicológico à família do malogrado piloto”.

Fez duas descargas antes do acidente

De acordo com a Proteção Civil, o helicóptero foi chamado para o dispositivo de combate a incêndios às 11:45, tendo feito duas descargas de água antes do acidente que ocorreu às 12:25.

Estas informações foram prestadas pelo comandante nacional da Proteção Civil, Rui Esteves e adiantou também que o helicóptero da Everjets embateu em linhas de alta tensão, incendiou-se ao bater no solo, provocando a morte do piloto que, desde 2013, integrava este tipo de missões.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio lamentar a morte do piloto de helicóptero, designando-o "uma nova vítima destes terríveis incêndios" que têm martirizado o país.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta profundamente o falecimento de piloto do helicóptero caído em Cabril, uma nova vítima destes terríveis incêndios que têm martirizado o nosso país", lê-se na nota publicada no sítio da internet da Presidência da República.