As fotos de perfil do Facebook e Twitter, e as imagens publicas no Instagram e Tumblr foram apagadas. Em reação, os fãs criaram a hashtag "T6IsComing", uma das mais populares desde sexta-feira.

Há três anos, foi editado "1989", um dos mais vendidos dos últimos anos. O quinto álbum da cantora foi revolucionário ao não ter estado disponível nas plataformas de streaming aquando da edição.

Swift retirou o catálogo completa de serviços como o Spotify. Em Junho deste ano, fez esses mesmos álbuns regressar no dia em que a rival Katy Perry editou "Witness".