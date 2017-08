A Câmara Municipal de Lisboa vai reforçar as medidas de segurança nas zonas da cidade com maior afluência.

A decisão surge depois do atentado de Barcelona, sem que tenha sido elevado o nível de alerta nacional em relação ao terrorismo.

Em causa, informou a autarquia, está a instalação de medidas passivas de segurança na via pública, tendo em vista melhorar a proteção em zonas com elevada afluência de pessoas.



"Trata-se de soluções compatíveis com o acesso rápido para eventuais operações de socorro, em particular por parte de bombeiros e ambulâncias", adianta apenas o município.

As barreiras de cimento começaram por ser colocadas durante a manhã junto ao Mosteiro dos Jerónimos. O vereador Manuel Salgado, em declarações à RTP, disse que a iniciativa já estava prevista mais foi acelerada pelo atentado de Barcelona.



A intervenção está a ser feita em coordenação com a PSP, na zona do Chiado, Rua Augusta e Mosteiro dos Jerónimos.