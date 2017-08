Semana de contrastes para Cristiano Ronaldo. Que começou logo no domingo, com todas as emoções possíveis comprimidas em 24 minutos. Ainda à procura da melhor condição física, que já o tinha remetido à condição de suplente na Supertaça europeia - entrou somente aos 83’ para levantar a taça ganha ao Manchester United de José Mourinho -, o CR7 voltou a ser suplente na primeira mão da Supertaça espanhola, frente ao Barcelona em pleno Camp Nou. Aos 58’, com os merengues a vencer por 1-0, foi lançado por Zinedine Zidane e só precisou de 22’ para deixar a sua marca, num golo extraordinário - mais um. Na celebração, tirou a camisola para mostrar o físico e celebrar ‘à Messi’, pedindo ao Camp Nou para olhar para o nome inscrito na mesma.

Viu amarelo, já se sabe. Mas não seria o único. Dois minutos depois, uma corrida alucinante terminou com o astro português deitado na área do Barcelona, após contacto de Umtiti. O árbitro considerou simulação e mostrou-lhe o segundo amarelo. Ronaldo não gostou e ‘empurrou ligeiramente’ o juiz da partida - foi essa a forma como Ricardo de Burgos Bengoetxea descreveu a situação no relatório de jogo. Resultado: cinco jogos de suspensão - um pela expulsão e quatro pelo empurrão. O Real apelou - apesar de esta ser a menor punição possível, de acordo com o regulamento da Federação espanhola; o recurso foi rejeitado. Ronaldo queixou-se nas redes sociais: «Perseguição! Exagerado e ridículo!» De nada valeu. Um jogo (a segunda mão dessa final) já passou; faltam quatro.

Messi à vista

A questão, sendo Cristiano Ronaldo, é que haverá sempre alguma coisa a correr bem. E este momento não é exceção. Dias depois de receber a notícia do castigo, o CR7 ficou também a saber que é um dos três finalistas na eleição do Melhor Jogador do Ano da UEFA, concorrendo com o eterno rival, Messi, e ainda Buffon, guarda-redes da Juventus - a quem Ronaldo marcou dois golos na última final da Liga dos Campeões. Os prémios serão entregues durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, a 24 deste mês.

Mas ainda há também o prémio ‘The Best’, atribuído pela FIFA para o melhor jogador do mundo. Ronaldo, como é óbvio, está igualmente na corrida, sendo o único português numa lista de 24 finalistas. O vencedor será conhecido a 23 de outubro, na gala organizada pela FIFA que se irá realizar em Londres, mas ninguém tem grandes dúvidas de que o troféu irá novamente para o museu do capitão de Portugal, eleito o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos - e com a oportunidade de igualar Messi com cinco distinções.