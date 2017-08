Marcelo Rebelo de Sousa está em Barcelona para participar na missa pela paz na Basílica da Sagrada Família. O Presidente da República está presente para homenagear as vítimas do atentado de quinta-feira, particularmente as duas vítimas de nacionalidade portuguesa.

Também o primeiro-ministro António Costa e o seu homólogo espanhol Mariano Rajoy estão presentes, assim como os reis de Espanha.

O atentado da passada quinta-feira na Catalunha fez 14 mortos, entre os quais estão duas vítimas portuguesas.