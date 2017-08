O fogo de Mação, que deflagrou na quarta-feira, foi dado como extinto pela Proteção Civil ao início da manhã deste domingo.

Segundo a Proteção Civil, o incêndio de Mação está agora “extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio”.

Este fogo deflagrou na passada quarta-feira e, segundo Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, consumiu cerca de 80% do concelho.