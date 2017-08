O jornal espanhol La Vanguardia avançou que três homens tinham começado a disparar indiscriminadamente na estação de comboios de Nimes, em França. O tiroteio teria começado perto do local onde se inicia a Volta a Espanha. Os jornalistas de desporto que se encontram no local deram o alerta. No entanto, as autoridades francesas já corrigiram esta informação, dizendo que não houve qualquer tiroteio.

Os homens terão causado o pânico quando saíram armados de um comboio proveniente de Paris. Foram os três detidos pelas autoridades.

A estação foi evacuada e as autoridades pedem à população que se afaste do local para que as investigações possam prosseguir.