O astronauta da NASA Jack Fisher partilhou nas redes sociais um vídeo que mostra um pequeno time-lapse da Via Láctea.

“Conseguem ver como nós vemos as estrelas daqui? Vejam bem a Via Láctea, como gira e pinta o céu com uma camada espessa de espetacularidade”, escreveu o astronauta na legenda do vídeo.

Can you see stars from up here? Oh yeah baby! Check out the Milky Way as it spins & paints the heavens in a thick coat of awesome-sauce! pic.twitter.com/MsXeNHPxLF