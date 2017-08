A edição de 2017/18 da Liga portuguesa só leva ainda duas jornadas, mas já tem uma grande novidade em relação aos últimos largos anos: duas vitórias para os três ‘grandes’. Pode parecer estranho, mas a verdade é que tal não se verificava já desde a longínqua temporada de 1994/95, ainda as vitórias valiam apenas dois pontos. Nessa temporada, Benfica, FC Porto e Sporting viriam também a vencer na terceira ronda, com o ciclo a quebrar-se apenas com a derrota dos encarnados em Leiria (0-1) na quarta jornada.

Na última temporada, por exemplo, o Benfica permitiu um empate caseiro ao Vitória de Setúbal logo na segunda ronda (1-1). E há dois anos, mais estranho ainda: nenhum dos três ganhou na segunda jornada. O Sporting empatou em casa com o Paços de Ferreira (1-1), o FC Porto trouxe o mesmo resultado da deslocação aos Barreiros e o Benfica fez ainda pior, perdendo por 1-0 em Arouca.

Não será fácil, diga-se, repetir 94/95. Benfica e FC Porto têm jogos teoricamente acessíveis (Belenenses na Luz e Moreirense no Dragão), mas o mesmo não acontece com o Sporting, que visitará o sempre difícil terreno do Vitória de Guimarães. Cabe aos meninos de Jorge Jesus tentar nova finta ao destino.