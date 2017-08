Era a última sobrevivente do grupo de mulheres chinesas que fez o mundo saber como o exército japonês, na invasão da China – 1937-1945 – durante a Segunda Guerra Mundial, as tomou como escravas sexuais. Huang Youliang morreu no passado fim-de-semana, aos 90 anos, na sua casa em Yidui, na ilha meridional chinesa de Hainan, deixando o seu país sem testemunhas para falar daquela página negra da história, como destacouMei Li, porta-voz da organização Hong Kong History Watch, dedicada à lembrança desse episódio da ocupação japonesa.

Youliang foi violada aos 15 anos, em outubro de 1941, quando as tropas japonesas ocuparam a sua terra natal. Como outras, ela foi obrigada a viver dois anos num bordel onde tinha de estar à disposição dos soldados japoneses que se quisessem servir delas mantendo relaxões sexuais. Tratadas como despojos de guerra, eram chamadas pelos soldados nipônicos de «mulheres de consolo».

Em toda a Ásia Oriental, os historiadores estimam que os japoneses tenham tomado como escravas sexuais cerca de 400 mil mulheres, quase metade delas chinesas. Em julho de 2001, Huang fez parte de um grupo de 24 cidadãs chinesas que apresentaram uma denúncia contra o governo japonês pelos danos físicos e psicológicos que sofreram, exigindo retratação. Era pedida uma compensação de 215.000 dólares (182.200 euros), mas embora os tribunais japoneses tenham reconhecido o dano sofrido pelas «mulheres de consolo», alegaram que o direito a uma compensação tinha expirado e que, de qualquer modo, não havia margem para que uma denúncia individual fosse feita contra todo um Estado.

A morte de Huang deixa apenas 14 «mulheres de conforto» daquela época registradas na parte continental da China, mas estas não fazem parte do grupo a que se juntou Huang Youliang para apresentar a denúncia contra o Japão. E algumas delas recusam-se a falar em público dos traumas sofridos durante a guerra.