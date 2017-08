As duas mulheres portuguesas que morreram no atentado de Barcelona eram do concelho de Sintra. A informação foi revelada por Basílio Horta, presidente da Câmara daquele concelho.

A informação foi confirmada pelo Secretário de Estado das Comunidades, explicou Basílio Horta na sua página no Facebook. O autarca comparou o ataque a uma “besta” que "atacou impiedosa nas Ramblas em Barcelona".

“Este terror sem rosto tem de ser derrotado. Tem de ser derrotado com a única resposta possível. Com amor. Com amor e sem medo. Sem medo de reafirmar os nossos valores e os nossos ideais. Acreditando nos valores civilizacionais que nos fundaram enquanto comunidade”, escreveu.

Basílio Horta aproveitou ainda para citar Winston Churchill na sua publicação: “Lutaremos. Lutaremos com redobrada confiança. Nunca nos renderemos”.

“À família enlutada apresento as minhas mais sinceras condolências. Estamos juntos. Como sempre estivemos. E como sempre estaremos”, concluiu.

As duas vítimas portuguesas eram avó e neta e tinha 74 e 20 anos de idade, respetivamente. Tinham chegado a Barcelona poucas horas antes do ataque, na quinta-feira à tarde, e tinham decidido dar um passeio nas Ramblas.

O atentado já foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.