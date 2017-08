Marcelo Rebelo de Sousa expressou na manhã deste sábado ‘profundo pesar’ pela morte da segunda vítima mortal portuguesa na sequência do ataque nas Ramblas, em Barcelona, que vitimou 15 pessoas e feriu outras 135.

"Foi com profundo pesar que tomei conhecimento da confirmação da segunda vítima mortal portuguesa no ignóbil atentado de Barcelona. Renovo as minhas sentidas condolências à família tão duramente atingida, em meu nome próprio e da Nação portuguesa", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Internet da Presidência da República.