Um homem armado apunhalou e feriu esta manhã cerca de oito pessoas na cidade de Surgut, na Sibéria, diz a imprensa internacional.

“Um homem ainda não identificado, armado com faca, atacou várias pessoas nas ruas do centro de Surgut e feriu oito delas”, informou o Comitê de Investigação (CI) russo, órgão que apura delitos graves no país.

O ataque aconteceu pelas 11h20 locais, 07h20 em Lisboa e o homem acabou por ser morto a tipo pela polícia.

Os feridos foram transportados para o hospital, sendo que dois estão em estado grave.