O jogador Dani Alves está de luto pela morte de uma tia que morreu afogada no rio Salitre, na cidade de Juazeiro, norte da Bahia.

A vítima é irmã da mãe do jogador do Paris Saint-Germain e tinha 46 anos, diz o jornal Globo.

De acordo com a publicação, a presença do atleta no jogo com o Toulouse poderá estar em causa.