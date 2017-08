António Costa culpa hoje a PT do falhanço no incêndio de Pedrógão Grande. A violência das críticas à empresa – que na sua versão inicial, no tempo do Governo Sócrates, era a coqueluche do regime – têm vindo a disparar com o tempo. Isto apesar de, já três semanas depois do incêndio de Pedrógão, o primeiro-ministro ainda defender o SIRESP, afirmando que «as falhas foram de menor relevância». Confuso? Um bocado.

Numa altura em que o contrato com o SIRESP vai ter que ser renegociado – independentemente da tragédia de Pedrógão, o contrato termina em 2021 e o anterior demorou quatro anos a negociar – é importante recordar que a Costa não agradou, de início, a solução do SIRESP, que envolvia a PT, a Sociedade Lusa de Negócios (SLN) e a Motorola.

Mal chegou ao Governo, na primavera de 2005, o então ministro da Administração Interna, António Costa, suspeitava de que teria havido favorecimento do consórcio Motorola/PT/SLN no concurso de atribuição da rede SIRESP.

Em despacho enviado a várias entidades, o ministro de Estado e da Administração Interna escreve que «importa confirmar a adequação técnica da solução proposta, mas também aclarar as dúvidas suscitadas quanto à elaboração do próprio caderno de encargos que [...] tem sido referido como pré-condicionando a seleção de um e um só dos potenciais concorrentes».

