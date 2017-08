Aconversa ocorreu em 28 de Agosto de 2009, numa altura em que o SOL era visto como um dos principais inimigos do ‘socratismo’. À data, Joaquim Oliveira é presidente da Controlinveste (hoje Global Notícias), grupo de media considerado afeto a José Sócrates, e Armando Vara é vice-presidente do BCP, que fora acionista fundador do SOL. A quando desta conversa, já o jornal tinha sido adquirido por empresários luso-angolanos, depois de uma tentativa frustrada do BCP para o fechar.

Joaquim Oliveira pergunta a Armando Vara: – Estás ocupado?

Armando Vara – Estou a conduzir mas podes falar.

Oliveira – Hoje fiquei chocado com o SOL.

Vara – Com aquele editorial do [José António] Saraiva (1)?

Oliveira – Com o editorial e também com o filho da pu** do Marcelo [Rebelo de Sousa].



Leia o resto da conversa na edição impressa do SOL deste fim de semana