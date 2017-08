A Câmara de Cascais ainda avaliou se devia ou não adiar o início das Festas do Mar – ainda estava a avaliar quando foi confrontada pelo SOL.

Mas acabou por decidir cancelar os concertos do primeiros dia em respeito pelo dia de Luto Nacional decretado pelo Governo em homenagem às vítimas da tragédia da Madeira. A autarquia reuniu-se ao fim da manhã de ontem para avaliar a situação de modo a cumprir as obrigações legais. Para ontem à noite, o primeiro dia do certame, estavam previstos os concertos de Pedro Vaz e dos D.A.M.A.

Numa nota enviada às redações, a autarquia informou que o início das Festas passou para hoje e que os concertos cancelados terão lugar no dia 28.

A Câmara assinala que o Luto Nacional prevê a suspensão de todas as celebrações e festividades e endereça condolências aos familiares das vítimas da Madeira.

Ontem também decorreu a Romaria da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, que não sofreu alterações no programa.

O SOL contactou a organização das festas para perceber se estava previsto o cancelamento de alguma atividade tendo em conta a legislação em vigor, mas não obteve resposta. E o Festival de Paredes de Coura também não sofreu alterações.