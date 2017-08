O site WebMD fez uma lista de várias dicas para perder peso, sem ter de estar constantemente preocupado com o que deve ou não comer.

1. Cronometre as suas refeições

Comer depressa é uma má ideia para quem quer perder peso. Comece a comer mais devagar e cronometre a sua refeição para 20 minutos. Comer calmamente não só faz com que aprecie mais aquilo que está a comer, como também ‘activa’ hormonas no seu corpo que fazem com que se sinta mais saciado.

2. Durma mais

Um investigador da University of Michigan concluiu que se consumir cerca de 2.500 calorias por dia, e se dormir mais uma hora à noite do que o habitual, pode perder à volta de seis quilogramas num ano. Dormir mais horas também diminui a probabilidade de ir comer qualquer coisa durante a noite.

Mas há outra vantagem. Estudos comprovaram que dormir menos de sete horas, por dia, faz com que tenha mais fome ao longo do dia.

3. Opte por uma pizza vegetariana

Para muitas pessoas, deixar de comer pizza pode ser uma tortura. Nestes casos, opte por uma pizza com vegetais, em vez de uma que contenha carne, e assim corta cerca de 100 calorias na sua refeição.

Outra dica: se conseguir, escolha antes um queijo light e opte por uma pizza com base fina.

4. Faça uma pausa durante a refeição

Para algumas pessoas, é natural pousar os talheres por alguns minutos, seja para conversarem com a pessoa com quem estão a comer, seja para respirar.

Algo que é uma óptima ideia para quem quer perder peso. Faça os possíveis para parar um pouco, enquanto está a comer, e aprecie o que está a sua volta ou até mesmo a pessoa com quem está. É uma óptima maneira de perceber se está cheio, ou se precisa de comer mais um pouco, e as pessoas não costumam dar conta deste ‘sinal’ por não pararem de comer.

5. Coma em casa

Sempre que possível, tente comer em casa. O ideal será fazer cinco refeições em casa. É uma maneira de controlar aquilo que come e o que cozinha. Vai ver que é mais fácil do que imagina.

6. Se comer fora, faça-o de uma maneira inteligente

Por vezes é complicado estar sempre a comer em casa. E a verdade é que não deve evitar estar com os seus amigos, só porque tem de controlar o seu peso. Aqui ficam alguns truques para comer de maneira saudável, e para não ganhar peso, quando vai a restaurantes:

- Divida a entrada com um amigo

- Peça uma entrada acompanhada de salada

- Opte por comer uma entrada como prato principal

- Dê uma vista de olhos na comida destinada para as crianças