O Rio de Janeiro vive atualmente uma das maiores crises de segurança pública em mais de uma década – e as razões não são de agora. A recessão económica no Brasil, a grave crise financeira do estado do Rio de Janeiro, as políticas de cortes nos serviços públicos e de segurança e, por fim, uma estratégia de combate às drogas que a realidade provou estar errada possibilitaram um aumento exponencial da criminalidade no estado brasileiro.

Nos primeiros anos do novo século, o Brasil viveu um período de crescimento económico e de combate às desigualdades económicas e à pobreza. As políticas implementadas pelos governos trabalhistas de Lula da Silva retiraram 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, o que, aliado a uma inovadora política de combate às drogas, diminuiu a criminalidade violenta.

No entanto, e apesar dos efeitos da crise internacional terem demorado a fazer--se sentir, o Brasil entrou, a partir de 2014, em crise com a queda do preço do petróleo e com o aumento do défice e da dívida soberana. O então governo de Dilma Rousseff começou a aplicar medidas de austeridade, cortando nos programas sociais, na saúde e na educação. O desemprego e a pobreza aumentaram, mas desde que o presidente Michel Temer tomou posse que tem avançado com políticas de austeridade e reformas estruturais ainda mais severas. De acordo com um relatório do Banco Mundial, até 2017, o Brasil terá 3,6 milhões de “novos pobres” que, sem apoio do Estado e sem perspetivas de trabalho, poderão ver-se obrigados a cair na criminalidade.

O estado do Rio de Janeiro não passou à margem desta viragem do crescimento económico para a recessão e, depois, para a implementação de cortes orçamentais. As autoridades do estado começaram a implementar medidas de austeridade ainda antes dos Jogos Olímpicos de 2016. Relembre-se que o governo estadual declarou o estado de calamidade pública em junho desse ano para poder pedir ajuda ao estado federal. A realização dos Jogos Olímpicos estava em causa por falta de verbas para se garantir os serviços básicos à população pouco antes de o grande evento começar.

Desde essa altura que a retração dos gastos tem sido tão severa que impediu o governo do Rio de Janeiro de atingir em 2017 o percentual de investimento mínimo em saúde, tal como aconteceu em 2016. Em vez dos 12%, o investimento chegou apenas aos 4,26% até abril deste ano. Vários hospitais estaduais enfrentam problemas de falta de bens de consumo básicos e medicamentos e de equipamentos sem manutenção.

Na educação, a contração foi de 14,53%. A maioria das verbas da educação servem para pagar os salários de funcionários públicos, e não para alargar e melhorar os serviços. O aumento das desigualdades sociais e da pobreza está objetivamente relacionado com o aumento da criminalidade.

Outra das áreas públicas que também tem sofrido com os cortes orçamentais, mesmo que menores do que na saúde e na educação, é a segurança, situação que não é inteiramente da responsabilidade do governo do Rio de Janeiro. Em 2016, apenas 1,2% (503 mil reais, pouco mais de 135 mil euros) de um orçamento de 40,06 milhões de reais (10,7 milhões de euros) foram transferidos pelo governo federal para as forças policiais, mas o quadro orçamental para 2017 ainda é pior do que no ano anterior. Dos 26,3 milhões de reais (7 milhões de euros) previstos para 2017, o governo federal ainda não transferiu um centavo.

A situação orçamental não é particular do Rio de Janeiro, mas generalizada a todos os estados do país. Dos 469,8 milhões de reais (126 milhões de euros) do Fundo Nacional de Segurança Pública de 2016, apenas 187,5 milhões de reais (50 milhões de euros) foram transferidos para os estados brasileiros.

A não transferência de verbas e a debilidade financeira do Rio de Janeiro têm originado o incumprimento no pagamento de salários, o que, por sua vez, potencia o aumento da corrupção por desespero dos agentes. A falta de combustível, de manutenção das viaturas e das infraestruturas também tem marcado o dia-a-dia das forças policiais, dificultando a realização de patrulhas. Os agentes são obrigados a pagar do seu salário a limpeza das esquadras e o respetivo papel higiénico.

Uma estratégia falhada

Os indicadores de violência na cidade têm-se aproximado dos níveis anteriores à implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em 2008. Nos anos seguintes assistiu-se a um otimismo relativo com a melhoria da situação no estado brasileiro, mas as notícias dos últimos anos têm demonstrado que foi algo exagerado.

Há cinco anos, o número de tiroteios em comunidades com UPP aumentou 13%, de acordo com um estudo realizado pela própria Polícia Militar. O problema da estratégia das UPP foi ter-se apostado quase única e exclusivamente nestas estruturas, que se encontravam na sua grande maioria na capital do estado, e não na periferia. Das 28 UPP criadas, apenas uma se localiza no Complexo da Mangueirinha, que se encontra fora dos limites do município. “Quando a política das UPP entrou em falência, o estado não conseguiu movimentar-se rapidamente para se reestruturar”, disse Julita Lemgruber à BBC. Opinião semelhante tem também Ignacio Cano, investigador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que afirma que o estado se limitou a manter a estratégia seguida sem a ampliar, corrigir, modificar ou até mesmo complementá-la com outras políticas.

Entretanto, a estratégia das UPP descredibilizou-se aos olhos das populações e regressou-se às práticas policiais anteriores: operações-relâmpago nas favelas com membros de forças de elite, originando um clima de guerra permanente que aterroriza os moradores e que, não poucas vezes, acaba por resultar na morte de inocentes.

Segurança como prioridade

Entre 2008 e 2015, o investimento na segurança foi a prioridade para o governo do Rio de Janeiro, em detrimento da saúde e da educação. Segundo a Central Brasileira de Notícias, o investimento na segurança foi 111% maior do que na educação e 22% superior ao investimento na saúde. Nesse período temporal, a Secretaria de Segurança gastou 443 milhões de reais (119 milhões de euros) em programas como o das UPP, em melhorias de gestão, em ações de integração policial e no apoio a grandes eventos, quando no mesmo período gastou apenas 210 milhões de reais (56 milhões de euros) em educação e 310 milhões de reais (83 milhões de euros) em saúde.