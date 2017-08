Desde 24 de março que as forças armadas brasileiras têm em curso uma operação militar contra o narcotráfico que visa cortar principalmente as rotas de abastecimento dos narcotraficantes do Rio de Janeiro. No princípio deste mês, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e alguns representantes castrenses apresentaram a deputados estaduais os resultados da Operação Ostium até então.

Nestes meses já foram feitas 153 intercetações, apreendidas três aeronaves por tentarem entrar no Brasil com material ilícito, uma delas com 500 kg de pasta-base de cocaína (o equivalente a pelo menos 1,5 toneladas de produto para vender na rua).

A operação está centrada nas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, no sudoeste do país, e, segundo o Portal Defesa, vai prolongar-se até ao final do ano.

Esquadrões de A-29 Super Tucano, um helicóptero de ataque AH-2 Sabre e um de transporte e escolta H-60 L Blackhawk, aviões de reconhecimento, uma aeronave de busca e salvamento e aeronaves não tripuladas participam na operação – num total de 51 aparelhos, que têm no terreno uma grande estrutura de apoio com sistemas de comunicações por rádio, satélites e radares móveis. Em termos de homens, são 836 militares.

Ao todo, a operação estende- -se por quase oito mil quilómetros de fronteira, em 11 estados e 710 municípios, rastreando qualquer coisa como 27% do território brasileiro. Segundo a imprensa local, trata-se da maior operação militar brasileira desde a ii Guerra Mundial.

“Temos dez países que são fronteiriços, dos quais quatro são grandes produtores de drogas”, afirmou o ministro da Defesa brasileiro, citado pelo jornal “Extra”, admitindo, no entanto, que as fronteiras com Paraguai e Bolívia são as mais problemáticas. “Não vamos criar barreiras em todas as cidades, é praticamente impossível”, acrescentou Jungmann, para quem “a solução é conjunta, pois o problema é de todos.”

Sobre a segurança ou a falta dela no Rio de Janeiro, o ministro falou na incapacidade do governo federal de realizar efeitos de magia para superar o problema: “Não fazemos mágica”, disse, citado pelo diário “O Dia”. “A situação chegou a esse ponto por conta de décadas de problemas. Nunca prometemos que mudaríamos o que está acontecendo do dia para a noite.”