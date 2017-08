Mais de 100 mil alunos do sistema de ensino público de Nova Iorque, EUA, foram sem-abrigo durante o último ano letivo. O número corresponde a um aumento de 20% em relação ao ano escolar anterior e a uma subida de 49% quando comparado com 2010-2011.

Segundo um estudo do Instituto para a Infância, Pobreza e Sem-Abrigo (ICPH na sigla inglesa), se a tendência não se alterar, mais de um em cada sete estudantes do ensino público da maior cidade norte-americana passarão, até chegar ao 5.o ano de escolaridade, pelo menos uma vez por ser sem-abrigo.

O documento do ICPH, revelado ontem, tem como foco o grupo de alunos inscritos durante os seis anos do ensino primário que terminaram no ano letivo de 2015-2016.

Instabilidade

Os académicos investigaram os efeitos da instabilidade residencial no comportamento dos estudantes na sala de aula e concluíram que “durante o ensino primário, o estudante sem-abrigo viveu em pelo menos duas situações de abrigo diferentes, foi transferido de escola a meio de um ano letivo duas vezes e faltou 88 dias à escola – quase metade do ano escolar”.

Para além disso, comparando com um aluno normal, um aluno sem-abrigo “tem o dobro da propensão para ser suspenso ou chumbar” e “metade da capacidade de assimilação e compreensão da matemática, língua inglesa e artes correspondente ao 5.o ano de escolaridade”.

Abrigos temporários

De acordo com o ICPH, um aluno sem--abrigo não é apenas aquele que vive nos abrigos de emergência disponibilizados pela cidade. Para além destes, são também considerados sem-abrigo os alunos que ficam em casa de família ou de amigos – os chamados “doubled up” –, os que vivem em hotéis ou motéis e os que dormem em espaços inapropriados para a habitação humana, como por exemplo em carros, na rua ou em edifícios abandonados.

Os autores do estudo apontam que a falta de abrigos familiares temporários leva a que haja cada vez mais alunos doubled up. Para cada aluno sem-abrigo que vive num abrigo temporário há aproximadamente dois noutros locais.

O crescimento de estudantes sem-abrigo é desproporcional à capacidade que as autoridades da cidade têm de dar abrigos temporários. Os autores do estudo defendem que assegurar a educação destes alunos é vital para o futuro de Nova Iorque.