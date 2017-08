É comum chegarem ao consultório queixas relacionadas com as redes sociais?

As pessoas queixam-se não de uma rede em particular mas de algumas experiências. Uma das principais coisas que ouvimos é que vão desligar-se do Facebook ou de outra rede porque acham que começa a ser prejudicial, sentem que se torna aditivo, que há algo de tóxico. É algo que se ouve desde o início.

O que causa mais incómodo?

O excesso de exposição e de solicitações.

A facilidade com que as pessoas se insultam nas redes sociais é um problema?

É um dos motivos que pode dar essa sensação de ser algo tóxico. As pessoas nos cafés sempre se insultaram, sempre se disseram palavrões, mas o problema nas redes sociais é que um comentário de mau gosto propaga-se mais depressa e consegue intoxicar toda a gente. Seguimos alguém conhecido, somos amigos de uns ou de outros. Cria-se um tumulto colectivo como se toda a gente tivesse o mesmo poder destrutivo que um presidente, as pessoas estão niveladas. Um chorrilho de disparates. que antes se ouvia no café, no Facebook torna-se uma praga e acho que ainda não estamos habituados a ter defesas para este espécie de intoxição viral.

Que tipo de defesas pode haver?

Se houver um amigo meu que esteja muito ofendido como outro no Facebook eu não sei porque não estou lá. Tenho um uso esporádico das redes sociais, não as vejo como meio de socialização mas de comunicação. Quando as pessoas vivem demasiado nas redes sociais esse distanciamento torna-se difícil e é nesse sentido que deve haver uma moderação e as pessoas serem capazes de fugir à mediatização. Acho que estas dificuldades têm muito a ver com ser uma realidade nova. Acabará por moderar-se.

Tem a percepção de as redes sociais serem um fator desestabilizador das relações,?

Penso que estão sobretudo a funcionar como forma de escape a realidades sociais que em si mesmo já não seriam satisfatórias. Como dantes algumas pessoas se refugiavam em químicos hoje existe aqui uma espécie de escapismo em que as redes sociais permitem um isolamento da realidade e uma vivência paralela. As ruturas podem advir daí.

Como vê o impacto que têm na saúde e bem estar?

Pode ser positivo se a pessoa enriquece de alguma forma a sua vida mas ao mesmo tempo há lixo e informação sem interesse que compõe um cocktail. Ainda não conseguimos perceber que efeito é que esta sobreposição de estímulos terá nas pessoas e acho que há dois grupos mais vulneráveis: crianças e adolescentes e idosos, os mesmos grupos que estão sujeitos a uma maior alienação quando expostos, por exemplo, a demasiada televisão. O funcionamento das pessoas altera-se por aquilo que fazem mas esse impacto só poderá ser analisado a médio e longo prazo.

As redes sociais aumentam comportamentos obsessivos?

Penso que não os desencadeiam, mas, tal como já havia pessoas com ideias obsessivas antes das redes sociais, hoje pode haver uma fixação na tecnologia. Aparentemente a pessoa está distraída mas está a ter um comportamento puramente repetitivo.

O que é um sinal de alerta?

Uma pessoa deve ter uma rotina mas conseguir variar e isso terá muito a ver com os relacionamentos que tem para lá da mediação tecnológica. Se se enfraquecerem ou não forem suficientemente apelativos, tenderá a fixar-se no mais disponível, que são estes meios tecnológicos. É preciso estar ciente de que as relações humas continuam a ser complicadas, mesmo que no mundo virtual pareçam mais fáceis, porque são mais superficiais.

Estratégias?

Temos de conseguir desligar e ligar-nos sobretudo para fazer algo de útil. Não nos submetermos às rotinas que os programas criam com as suas solicitações, que acabam por aprisionar a pessoa. Para alguém que trabalhe em frente a um ecrã pode ser mais difícil: deve ter o cuidado de dar um passeio, conversar pessoalmente sem recorrer sempre ao email ou chats, ter rotinas de compensação.