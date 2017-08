Uma grande novidade na convocatória do Benfica para a receção deste sábado ao Belenenses: Fejsa está fora.

O médio sérvio está lesionado (traumatismo na perna direita) e não foi chamado, por isso, por Rui Vitória, que também não poderá contar com Samaris, a cumprir o último jogo de suspensão após o incidente com Diego Ivo, do Moreirense, na última temporada. O treinador do Benfica rejeitou revelar quem será o substituto do sérvio no meio-campo, ao lado de Pizzi, mas tudo indica que a escolha irá recair sobre o brasileiro Filipe Augusto.

Em relação à última convocatória, para o jogo com o Chaves, regista-se apenas mais uma alteração: Rúben Dias, central da equipa B, deu o seu lugar a Aurélio Buta, lateral-direito também proveniente da formação secundária das águias. A lista continua cheia de jovens, como são os casos de João Carvalho, Diogo Gonçalves e os reforços Chrien e Willock.

Além de Fejsa, também Júlio César, Grimaldo, Zivkovic e Mitroglou continuam de fora por lesão.

Lista de convocados

Guarda-redes: Paulo Lopes e Bruno Varela

Defesas: André Almeida, Lisandro, Luisão, Jardel, Aurélio Buta e Eliseu

Médios: Filipe Augusto, Pizzi, Salvio, Cervi, Diogo Gonçalves, Rafa, Chrien e João Carvalho;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Seferovic e Willock