Verão rima com quê?

Rima com descontração

Frango à mão ou com talheres?

Tofu à mão (sou vegan)

Quantas fotografias a comida tirou este ano?

Algumas. Como cozinho bastante e gosto de partilhar as minhas receitas veganas, tenho mesmo de tirar fotos.

A quem gostava de ler os sms?

Leria as sms da/o senhora/senhor que tem a combinação da chave do euromilhões.

Já fez algum like por engano no Facebook? E depois?

Já. Apaguei no imediato.

Mergulha na piscina ou desce pelas escadinhas?

Mergulho!

Se fosse de férias para uma ilha deserta, até quanto estava disposto a pagar?

Não muito. Viagens têm de ser sempre com boas promoções.

Já pensou em pôr a sua casa no airbnb? O que iria esconder muito bem dos mirones?

Já pensei, e não tenho nada que precisasse de esconder.

Gin tónico em balde ou em copo?

Gin em balde, claro.

Faz um almofadinha de areia debaixo da toalha?

Faço almofadinha.

Protetor em creme ou em spray? Gosta de ter ajuda para pôr o creme ou prefere desenvencilhar-se sozinha?

Protetor em creme. Prefiro ajuda para pôr nas costas, mas só se for alguém íntimo.

Com quem gostava de ir jantar nestas férias?

Com todas as pessoas que me fizessem gargalhar até não aguentar a bexiga.

Bola de Berlim com creme normal, de alfarroba ou sem creme?

Bola de Berlim normal e sem ovos nem laticínios. 100% cruelty free. :)

O que acha que a moda das boias em flamingo diz da sociedade contemporânea? Tem uma?

É mais uma moda, como qualquer outra. Não tenho, não.

Se pudesse, quem mandava de férias por tempo indeterminado?

Todas as pessoas que abandonam animais nas férias.

Sunset ou pôr do sol?

Pôr do Sol! Tento não me servir dos inglesismos como se não houvesse a palavra em português.

O melhor do mundo são as crianças e mais o quê?

As crianças e a comida da minha avó.

Que livro teve pena que chegasse ao fim?

Pena de acabar, no sentido de ser um livro cheio de conteúdo, Empty Cages de Tom Regan

Qual foi a maior loucura que cometeu num verão passado?

Não me lembro. Devo ser pouco louca.

Que música a põe mais feliz?

‘Mesa Para Dois’ de Branko e Mayra Andrade.

Se pudesse ganhar um superpoder este verão, qual seria?

Ser invisível.

Tem saudades dos pokemon?

Nunca joguei a isso.