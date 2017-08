“Adoro Portugal. O que significa para mim? A minha vida! Onde eu estou agora, devo-o a Portugal. Estou muito agradecido a Portugal e aos portugueses e a tudo o que tenha que ver com este país. Para mim, Portugal significa gratidão.” Para muitos não passava de um louco quando, há quatro anos, decidiu deslizar sobre a sua prancha numa montanha de água com 30 metros de altura. Garrett McNamara de seu nome, ele levou, nessa altura, o agora famoso Canhão da Nazaré aos quatros cantos do mundo. Em 2013, o surfista norte-americano bateu o recorde da maior onda surfada na vila e fez com que os apaixonados pela modalidade colocassem, no globo ou no mapa-mundo de suas casas, um pionés sobre Portugal como o próximo destino a visitar.

Esta quinta-feira (17), o homem que soprou 50 velas há precisamente uma semana (dia 10 de agosto) voltou a dar que falar. Desta feita, Garrett McNamara aceitou o desafio proposto pela Mercedes-Benz e lançou-se ao rio Tejo para mais um feito nunca antes registado. Depois das alturas, o surfista norte-americano percorreu a onda mais longa da sua vida num percurso de quase 4 quilómetros (3,9 km mais precisamente) que ultrapassou os 10 minutos e ligou a Doca de Santo Amaro a Belém, numa onda fabricada pela hélice de um barco a motor.

No fim, e com a sensação de missão cumprida, comentou ao i: “Não sei se é um recorde mas... se calhar, é mesmo [risos]. Sinto-me muito agradecido e honrado. Os meus sonhos estão a ser concretizados em Portugal. Poder ver Lisboa da água enquanto vou surfando as ondas é espetacular! Seria impossível tê--lo feito sem todo este apoio e ajuda que tivemos [Mercedes-Benz, Polícia Marítima]. Os portugueses estão sempre juntos!”

Passa pouco das 12 horas quando, já em terra, curiosos e turistas que se vão apercebendo da agitação não perdem a oportunidade para registar o momento com uma fotografia ao lado de McNamara. Voltamos à conversa com Garrett, que continua com o fato molhado, para lhe perguntar até quando, afinal, pensa continuar neste tipo de desafios. “Tenho sentido que, se calhar, deveria abrandar por causa da minha lesão [aponta para o ombro esquerdo], mas enquanto me estiver a divertir irei continuar. Se me conseguir ir livrando da dor, provavelmente continuarei por mais 50 anos (risos)”, atira. Gosta de se superar e por essa razão não rejeita novos testes, apesar de confessar, e surpreenda-se!, que as ondas grandes (sim, essas mesmo, com 20, 25, 30 metros de altura) são mais fáceis de encarar. “É o meu trabalho, a minha vida e a minha grande paixão. Isto foi muito difícil porque fiquei durante muito tempo a surfar aquela onda e tenho de me concentrar muito e de estar atento. Quase parei a meio. E houve duas situações em que quase caí (abana os joelhos)!”, explica. Por enquanto, e sem nenhum novo recorde em mente, “voltar à Nazaré para ver se continuo a surfar ondas grandes” é o principal objetivo do veterano que, após umas contas rápidas, lembra que “já lá vai um ano e meio”...

A estreia

Esta foi a segunda experiência de McNamara no rio Tejo depois de, em 2014, ter surfado a “Gasoline”, como ficou conhecida a onda formada pela passagem dos catamarãs que transportam passageiros entre Lisboa e o Barreiro. Apesar de todos os riscos que vai naturalmente correndo, assegura que a família é o seu maior apoio e que, no fim, só esperam que seja mais uma prova superada com sucesso. Tal como aconteceu ontem. “O meu filho (três anos) queria entrar no Tejo. Queria lá estar comigo. (risos). A minha mulher ficou muito contente comigo porque, como estava a contar, houve duas situações em que quase não consegui. Ela estava a ver e ficou stressada! Eu estava quase a cair e... ahhhhhh!!!” Conseguiu.

Parece que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tem companhia se quiser repetir o mergulho de 1989 no Tejo.