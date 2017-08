Donald Trump optou por afastar Seteve Bannon do cargo de chefe da estratégia principal da Casa Branca.

De acordo com o New York Times, o Presidente dos EUA adiantou aos seus assessores que queria despedir Steve Bannon e terá discutido com os mesmos, durante esta sexta-feira, qual seria a altura ideial para o fazer.

No entanto, uma fonte próxima do agora antigo chefe de estratégia, avançou que Bannon já teria submetido a carta de demissão a 7 de agosto e que a saída do cargo já deveria ter sido anunciada ao longo desta semana, mas que teria sido adiada devido aos incidentes ocorridos em Charlottesvile, na Virginia.

Recorde-se que Steve Bannon é uma figura muito polémica da equipa de Trump, uma vez que a sua nomeação terá levantado diversas críticas.

Bannon deixa então de ser chefe de estratégia, o último cargo que exerceu na Casa Branca.