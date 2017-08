O número de incendiários detidos pela Polícia Judiciária (PJ) tem vindo a aumentar nos últimos anos. Este ano, só até 18 de agosto, 62 pessoas foram detidas, das quais 26 ficaram presas preventivamente.

Em 2012, 60 pessoas foram detidas e 17 ficaram presas preventivamente. No ano seguinte, os números aumentaram para 82 detidos e 48 presos preventivamente. No entanto, em 2014, os números desceram, passando para 46 detidos e 11 presos preventivos.

Em 2015, os números voltam a aumentar: 54 detiso e 21 presos preventivamente. No ano seguinte, houve 89 detenções e 36 pessoas ficaram presas preventivamente.

“A média de aplicação da medida de prisão preventiva para o crime de incêndio florestal é significativamente superior à média geral de prisão preventiva em Portugal (que comparativamente com outros países europeus é uma média alta)”, lê-se no comunciado do Ministério da Justiça.

Este ano já foram iniciados cerca de 1000 inquéritos-crime – estes resultaram na condenação de 45 indivíduos pelo crime de incêndio florestal. “Ainda em resultado destes inquéritos foram condenados com suspensão da execução da pena, sujeita a regimes de acompanhamento pelas autoridades judiciais, 126 indivíduos”, refere a mesma nota.

Novas medidas para combater incêndios

As alterações ao Código Penal, aprovadas na Assembleia da República e que se encontram a aguardar promulgação, têm como objetivo prevenir o crime de incêndio.

Assim, as medidas de prevenção da reincidência vão sofrer as seguintes alterações: “Alarga-se a aplicação da pena relativamente indeterminada aos incendiários reincidentes; Consagra-se a suspensão da execução da pena de prisão e a liberdade condicional subordinadas à obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, no período coincidente com os meses de maior ocorrência de fogos; Para os agentes inimputáveis continua a prever-se a medida de segurança de internamento de inimputável por período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos”.

Para além disso, a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais adaptou um programa de orientação para o tratamento do comportamento de incendiário à realidade portuguesa. Este, baseado no programa desenvolvido na Universidade de Kent, será inicialmente aplicado em regime de experiência piloto na área da Grande Lisboa.