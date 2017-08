Há coisas que devem ser limpas semanalmente, mas muitas vezes não nos lembramos disso. Por norma, as pessoas só se lembram de limpar as coisas mais comuns, como é o caso do fogão, da casa de banho, e o pó.

A revista britânica House Beautiful esteve à conversa com Sue Moore, presidente da empresa de limpezas domésticas Bright & Beautiful, e indicou as 11 coisas de que toda a gente se esquece de limpar.

São estas:

1- Os próprios materiais de limpeza devem ser limpos;

2- O tapete da entrada de sua casa;

3- Comandos (da televisão, rádio…);

4- As plantas: de vez em quando, estes seres vivos precisam de uma limpeza;

5- Os livros que estão arrumados nas estantes;

6- Mesas de cabeceira, cómodas, e tudo o que está em cima das mesmas;

7- Interruptores;

8- Caixotes do lixo que estão fora de casa;

9- Fruteira e cestos;

10- Brinquedos que as crianças levam consigo para o banho;

11- Bengaleiros.