De acordo com comunicado do Ministério da Agricultura, "salienta-se a recuperação de quotas de mercados que no ano passado registaram quedas acentuadas, como é o caso da China, que agora regista uma recuperação de 29%, e do Brasil, com uma recuperação de 79%. Mais espetacular foi a recuperação do mercado angolano, onde o aumento face ao período homólogo foi de 136%".

Mas não foi apenas nos mercados internacionais que se verificou uma recuperação. Também a nível interno houve um crescimento de 3% nos primeiros seis meses do ano. Para o Secretário de Estado Luís Vieira, “este aumento de vendas no mercado nacional está seguramente ligado ao crescimento do turismo, associado à recuperação do setor da restauração, que apresenta um aumento de vendas de 17,6%”.

O crescimento das exportações deste produto acontecem a par do aumento verificado também no setor agroalimentar, que registou um aumento de 15% no primeiro semestre do ano.

O Ministério da Agricultura destaca ainda o aumento de 10% esperado na produção de vinho deste ano e que vai de encontro ao aumento da procura.