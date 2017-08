Os bancos pediram mais tempo, mas não resultou. As instituições bancárias têm agora um mês para se conseguirem adaptar às novas regras de combate ao branqueamento de capitais.

No fundo, os bancos passam a ter maiores obrigações no que respeita ao acompanhamento dos beneficiários efetivos de transações financeiras. Está ainda previsto um alargamento do conceito "pessoas politicamente expostas", ou seja, pessoas que têm um acompanhamento especial pela sua posição política presente, passada ou ainda familiar.

Cerco aperta

Combater o branqueamento de capitais é um dos grandes objetivos da nova Comissão de Coordenação da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – um grupo de trabalho que foi lançado no fim do mandato de Passos Coelho.

.A verdade é que este combate ao branqueamento de capitais não é novo. Os vários Estados-membros têm sido pressionados para tomarem medidas e políticas de combate ao branqueamento de capitais. Em 2016, por exemplo, o Parlamento Europeu (PE) voltou a pressionar, aprovando uma diretiva que obrigou os países a terem um registo central com informações sobre os beneficiários efetivos de sociedades, fundações e outras estruturas, para que se saiba quem está efetivamente por trás dessas entidades.

Esta diretiva veio também reforçar os deveres de vigilância dos bancos, instituições financeiras, consultores fiscais, auditores, advogados, agentes mobiliários e casinos, entre outros, sobre as transações suspeitas dos clientes e define as condições em que cada uma destas “entidades obrigadas” deve comunicá-las.