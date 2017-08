“Os bolos de aniversário são feitos para unir as pessoas. Eles dão aos amigos um sítio para se juntarem e celebrarem, mas comer muito bolo não é saudável. Por isso, o bolo de aniversário é muito parecido com o Facebook”, admitiu a própria rede social, numa publicação feita na sua página.

Este momento de clareza do Facebook deveu-se ao facto de, numa declaração oficial, ter sido divulgado que as pessoas gastam 10,5 mil milhões de minutos por dia só a navegar na rede social.

Apesar de o Facebook nos permitir manter em contacto com amigos e conhecidos distantes tem um lado prejudicial para a nossa saúde. A maior parte desse impacto negativo está relacionado com o uso excessivo do Facebook, tal como a própria rede já admitiu.

O que é demais é moléstia

Stresse, perda de sono, sinais de agressividade, ansiedade, depressão e um comportamento antissocial são algumas das consequências do uso excessivo do Facebook. A Harrisburg University of Science and Technology, uma universidade nos Estados Unidos da América, suspendeu durante uma semana o uso de qualquer tipo de rede social e concluiu que o Facebook assume um lugar de poder na vida dos estudantes. No estudo, havia alunos que sentiam a necessidade de verificar o seu Facebook durante 21 horas por dia e eram obrigados a bloquear as mensagens que recebiam durante a noite para conseguir dormir.

Outro estudo feito por investigadores da McMaster University, uma universidade no Canadá, concluiu que as pessoas que são viciadas nas redes sociais têm maiores dificuldades em lidar com problemas do dia-a-dia, relativamente ao trabalho ou à escola.

Mas nem tudo é mau

O Facebook apoia várias iniciativas e o criador da rede social já financiou várias áreas, sendo uma delas a área da saúde.

Mark Zuckerberg, juntamente com a sua mulher, Priscilla Chan, criaram um fundo de três mil milhões de dólares para serem utilizados em pesquisas de saúde. Para além disso, a rede social tem realizado vários estudos na área da saúde para explorar a possibilidade de criação de uma comunidade de apoio online para os utilizadores que sofram alguma doença ou para que as pessoas melhorem o seu estilo de vida.