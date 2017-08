Mats Hummels decidiu aceitar o desafio de Juan Mata e, a partir de agora, vai doar um por cento do seu salário à "Common Goal", uma organização que apoia instituições de caridade em todo o mundo através de iniciativas relacionadas com futebol.

"Assim que ouvi falar da Common Goal percebi que esta era a oportunidade para o futebol ajudar a melhorar o mundo e eu quis fazer parte disso. Sinto que podemos fazer mais para associar o aumento das receitas a um propósito mais profundo. Através deste um por cento estamos a construir uma ponte entre o futebol e o seu impacto sociais em todo o mundo", realçou o central alemão, colega de Renato Sanches no Bayern Munique.

Mata, organizador da iniciativa, ficou nas nuvens com o apoio de Hummels. "Eu não conheço o Mats pessoalmente, por isso fiquei agradavelmente surpreendido quando me contactou para falar sobre o Common Goal. Ele percebe o que estamos a tentar atingir e é o companheiro de equipa perfeito para ter nesta fase inicial. O facto de termos um campeão do mundo - no pico da sua carreira e num dos maiores clubes do planeta - a escolher fazer esta doação mostra o poder e a magia do que estamos a fazer aqui. A receção do 'Common Goal' tem sido fantástica até agora e não tenho dúvidas que o envolvimento do Mats irá inspirar mais jogadores para se juntarem", referiu o médio do Manchester United.

As doações de Mata e Hummels serão entregues a um fundo coletivo operado pela instituição de caridade Streetfootballworld, um organismo que utiliza o futebol para fazer face aos desafios sociais em algumas das zonas mais pobres do mundo.