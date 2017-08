Kevin Durant foi o MVP das finais da última edição da NBA, na qual se sagrou campeão pelos Golden State Warriors, mas garante que irá declinar um convite para ser recebido por Donald Trump na Casa Branca.

"Não tenho respeito por quem lá está. Não concordo com o que ele concorda, portanto, a minha voz será ouvida ao não ir", atirou o basquetebolista à "ESPN", sublinhando ainda que esta era uma decisão pessoal e não da equipa.

Durant, refira-se, cresceu em Washington D.C. e sempre garantiu ter o sonho de estar com o troféu de campeão na Casa Branca. No entanto, a visão política de Donald Trump e os últimos eventos em Charlotesville deixaram o atleta ainda mais desagradado com o presidente norte-americano. "Ele está a alimentar a tensão racial, com toda a certeza. Sinto que, desde que ele assumiu o cargo, ou desde que se candidatou à presidência, o nosso país ficou mais dividido e isso não é uma coincidência", salientou Durant, fazendo um paralelismo com o ambiente que se vivia no país quando Barack Obama era o presidente.