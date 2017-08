Sir Bruce Forsyth encontrava-se hospitalizado desde o início do ano. Graças a programas como "The Generation Game", "Play Your Cards Right" e "The Price is Right", tornou-se no apresentador mais bem pago da televisão britânica.

Nos últimos tempos, foram raríssimas as aparições públicas tendo faltado aos funerais dos amigos de longa data Ronnie Corbett e Sir Terry Wogan em 2016. Em Outubro, a mulher admitia problemas de locomoção do marido.

"Ele está muito bem de cabeça mas cansa-se com facilidade", contou. Tinha 89 anos.