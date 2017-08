Julia Monaco, de 26 anos, estava a fazer compras na zona das Ramblas, onde foram mortas 13 pessoas e feridas mais de 100, quando se deparou com um atentado.

Segundo avançou à estação de rádio australiana 3AW, este já foi o terceiro ataque em que esteve presente, por azar, uma vez que tem estado a viajar pela Europa durante todo o ano.

“De repente, estávamos fechados na loja e começou uma confusão enorme e uma multidão de pessoas começou a fugir e a concentrar-se”, contou à rádio australiana.

“Logo no segundo a seguir, sabiamos que estavamos literalmente de correr para salvarmos as nossas vidas, e fugimos pelas traseiras da loja, como nos foi pedido”.

Ainda segundo declarações de Julia, de acordo com o que contou ao 9 News, “Nós não vimos a carrinha, só conseguiamos ver a multidão e a polícia e algumas pessoas que estavam ‘pasmadas’ a olhar para o que estava a acontecer, algo terrível.”, disse.

“Rapidamente começámos a ver pessoas a correr e a fugir e a gritar, em pânico. Estavámos genuinamente assustados”.

No entanto, apesar de todos estes azares pelo meio da viagem, Julia confessou ainda ao canal que não tem interesse nem vontade em voltar já para casa. “Sinto que não me quero ir embora e que quero ficar para ajudar, seja quem for”.

Genuinely terrifying experience. One minute I'm shopping for tshirts, the next I'm running to get away from the windows #barcelona