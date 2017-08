A Câmara de Cascais decidiu cancelar o arranque das Festas do Mar devido ao Luto Nacional decretado em homenagem às vítimas da tragédia na Madeira.

Como o i avançou esta tarde, a autarquia reuniu-se ao fim da manhã para avaliar a situação de modo a cumprir as obrigações legais.

Para esta noite, o primeiro dia do certame, estavam previstos os concertos de Pedro Vaz e dos D.A.M.A.

Numa nota enviada às redações, a autarquia informa que o início das tradicionais Festas do Mar passa para amanhã e que os concertos agora cancelados terão lugar no dia 28 de agosto.

A câmara assinala que o Luto Nacional, de acordo com a legislação em vigor, prevê a suspensão de todas as celebrações e festividades. A autarquia endereça sentidas condolências aos familiares das vítimas da tragédia na Madeira e expressa a sua solidariedade a todo o povo madeirense.

Esta sexta-feira está também a decorrer Romaria da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, que até ao momento não sofreu alterações no programa. O i contactou a organização das festas no sentido de perceber se está previsto o cancelamento de alguma atividade tendo em conta a legislação em vigor, mas até ao momento não obteve resposta.