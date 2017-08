A 25 de julho, a MTV anunciava a presença de "Despacito" entre as canções concorrentes à categoria de Canção de Verão. No entanto, o êxito viral de Luis Fonsi acabou por não fazer parte das nomeações finais.

Nos EUA, o vídeo não é transmitido nos dois principais canais, MTV e MTV2, mas antes no MTV Tres, o canal latino. A Universal aguarda agora que "Despacito" seja transmitido durante a cerimónia de dia 27 na Califórnia.

Há um mês, "Despacito" ultrapassou "See You Again" como o vídeo mais visto de sempre no YouTube.