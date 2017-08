Se quer garantir sucesso no primeiro encontro, de forma a conseguir marcar o segundo, há vários truques que deve utilizar e que vão, muito provavelmente, dar resultado.

De acordo com o Daily Mail, que se baseou em vários estudos, há 11 coisas que deve fazer para causar boa impressão.

1- Escolher um bom restaurante e uma atividade interessante;

2- Vestir-se bem;

3- Ser sempre pontual;

4- Ter maneiras à mesa;

5- Ser confiante e positivo;

6- Preocupar-se mais em saber coisas do seu parceiro do que contar coisas sobre si;

7- Não fazer de um encontro um género de interrogatório;

8- Fazer contacto visual várias vezes e dizer o nome da pessoas em questão constantemente;

9- Tratar os empregados que o estão a servir com cuidado e educação;

10- Mantenha-se afastado do telemóvel durante o encontro;

11- Pagar a conta. Há quem defenda que isso não deve ser assim, e que a conta deve ser dividida pelos dois no primeiro encontro, mas a verdade é que se o fizer da primeira vez, na próxima vez que houver um encontro já pode deixar que isso aconteça sem que pareça forreta.