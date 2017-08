Esta sexta-feira, oito pessoas ficaram feridas na cidade de Turku, na Finlândia, na sequência de um ataque com uma faca.

O incidente aconteceu perto da praça de Puutori, a cerca de 170 quilómetros da capital finlandesa, Helsínquia e a BBC avança que o atacante foi baleado numa perna, e que as autoridades estão agora a pedir que as pessoas evitem passar na zona onde decorreu o acidente.

De acordo com a Agência Reuters, que cita a imprensa local, há pelo menos dois mortos e seis pessoas feridas, que já terão sido transportadas para o hospital.

Já estão a ser feitas buscas por toda a cidade, especialmente em autocarros e comboios que partem e chegam a Turku, de forma a perceberem se há mais envolvidos no ataque, enquanto que a segurança é reforçada em todo o país.

O primeiro-ministro da Finlândia, Juha Sipila, declarou, através do Twitter, que "o governo está a acompanhar a situação em Turku e o desenrolar da operação policial".

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee