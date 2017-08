O estudo foi realizado por uma Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e a ciência vem agora comprovar a veracidade deste ditado popular, utilizado em muitos casos.

De acordo com a revista brasileira GQ, os investigadores descobriram que as pessoas que tinham sido infiéis no primeiro relacionamento, tinham três vezes mais probabilidades de também serem infieis no segundo relacionamento, do que aquelas pessoas que nunca tinham traído um parceiro.

Já as pessoas que tinham sido traídas tinham duas vezes mais probabilidade de vir a ser infiéis na relação que viesse a seguir.

As conclusões, que foram publicadas no Archives of Sexual Behavior, surgiram após a análise das respostas de 484 pessoas – 68% mulheres e 32% homens.

De todos os participantes, 44% das pessoas admitiu ter tido relações sexuais fora da relação e 30& admitiu que descobriu ter sido traído.