Na antevisão do derby com o Tottenham, que opõe os dois primeiros classificados da Premier League, Antonio Conte voltou a ser confrontado com Diego Costa. O avançado não conta para o treinador.

Antonio Conte's reaction when asked about Diego Costa's current status as a Chelsea player. 😂 pic.twitter.com/Lbmqv9Nd33 — Soccer AM (@SoccerAM) 18 de agosto de 2017

"Prefiro rir. Posso dizer-vos que quem trabalha no Chelsea sabe o que aconteceu com ele na época passada. É engraçada esta entrevista", comentou.

Sobre o possível regresso de Diego Costa ao clube, Conte foi lacónico. "Não estou interessado em continuar este assunto. Para mim, é passado. Stop."

Segundo o avançado hispano-brasileiro, o braço-de-ferro com o Chelsea é para continuar. "Para eles ganharem mais dinheiro, não vou deixar que eles decidam o meu destino. Claro que eles têm de ter um retorno, como eu dei desportivamente e financeiro também", declarou à ESPN Brasil.

"Já que não me permitem treinar com a equipa principal porque o treinador não me quer, não volto até resolverem a minha situação", continuou. "Disse que treinar com a equipa de reservas era uma falta de respeito porque até então fiz uma temporada muito boa. Ganhámos a Liga e não fiz nada tão grave para ser tratado dessa maneira", defendeu ainda Diego Costa.

"Nunca quis o mal de ninguém, mas não vou deixar que façam de mim besta e saírem os outros como bom rapazes e eu como o mau. Tenho as mensagens aqui. A mensagem que foi enviada do treinador para mim e que depois enviei para diretora Marina. Ela quer resolver a situação e eu estou à espera de que se resolva também".

Diego Costa quer voltar ao Atletico de Madrid mas o clube de onde se transferiu para o Chelsea só pode inscrever jogadores a partir de janeiro.