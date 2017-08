No documentário autobiográfico "Welcome To My Life", Chris Brown conta que tudo começou quando Rihanna leu algumas mensagens no telemóvel e não gostou do que viu. "Lembro-me de que ela tentou pontapear-me, mas depois bati-lhe, de punho fechado", recorda.

"Rebentei-lhe o lábio. Quando vi isso, fiquei em choque. Pensei: "porque diabo lhe bati?'", conta no filme.

"Vai daí, ela cospe-me na cara. Cuspiu sangue na minha cara e isso enfureceu-me ainda mais", continua Chris Brown.

O cantor confessa-se então: "senti-me um monstro". O episódio passou-se na noite dos Grammy e Chris Brown condenado a 5 anos de pena suspensa, bem como a 180 dias de trabalho comunitário.

Os dois reaproximaram-se entretanto.