Quero agradecer a todos os meus Amigos e a toda a Minha Família a preocupação e os telefonemas , assisti a tudo muito de perto como milhares de pessoas , felizmente e graças a Deus tanto eu como a minha Família estamos bem , valeu o susto ... Quero deixar as minhas condolências às famílias das vítimas ! 😢🙏🏼🇪🇸

