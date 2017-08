A nomeação surge depois da polémica que levou à renúncia de Sean Spider e da saída mais recente, a 31 de julho, de Anthony Scaramucci, que não chegou a aquecer o lugar. 11 dias foram bastantes para entrar e sair.

Hope Hicks chegou ao consulado Trump a trabalhar para Ivanka como relações públicas e modelo. Em 2014, foi contratada para trabalhar para uma empresa imobiliária de Donald Trump.

Já durante a campanha eleitoral de Trump, passou a gerir o Twitter com a função, revelada pela BBC, de anotar o que o candidato queria que fosse escrito. E já sob a direção de Sean Spider, ocupou-se da direção de comunicação estratégica da Casa Branca, com um salário anual de 179.700 dólares (153 mil euros).

Este ano, a Forbes destacou-a como a mulher mais influente com menos de 30 anos. Hope Hicks goza do privilégio de privar com a família Trump.