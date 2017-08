A Liga espanhola 2017/18 tem este fim de semana o seu início, numa altura em que o Real Madrid atravessa um perfeito estado de graça e o Barcelona... nem por isso. Os merengues já conquistaram dois troféus nos primeiros três jogos da temporada: a Supertaça europeia, frente ao Manchester United de José Mourinho, e a Supertaça espanhola, onde mostraram imensa superioridade perante um Barcelona muito debilitado: 3-1 em pleno Camp Nou, com Cristiano Ronaldo a entrar na segunda parte, marcar um golaço e ser expulso logo a seguir, e 2-0 no Bernabéu, desta feita sem o CR7, que foi suspenso por cinco jogos por ter empurrado o árbitro quando recebeu ordem de expulsão, na primeira mão.

A novela da saída de Neymar mexeu bastante com os blaugrana, que ainda por cima passam por um período obrigatório de renovação depois da saída de Luis Enrique. Ernesto Valverde claramente ainda não conseguiu encontrar um onze-base e as experiências que fez nos dois jogos com o Real Madrid ficaram muito longe de resultar – a juntar a isso, Luis Suárez lesionou-se e vai parar por mais de um mês, estando Piqué ainda em dúvida para os próximos jogos. É, por isso, num quadro de grande favoritismo para o Real que esta La Liga tem início. Com o decorrer da temporada se verá se os prognósticos eram justificados.

Em França, onde o campeonato já leva duas jornadas, há outra novela a arrastar-se: aquela que tem Mbappé como protagonista. Mas com uma diferença: o Mónaco de Leonardo Jardim não para de ganhar. A pérola monegasca ficou no banco na segunda jornada e nem foi convocada para o encontro deste fim de semana, depois de o treinador português ter salientado a necessidade de “proteger” o jogador. Ainda assim, o campeão francês soma duas vitórias e persegue um recorde histórico no campeonato gaulês: se vencer em casa do Metz torna-se a equipa com mais vitórias seguidas na história da competição. Neste momento soma 14, igualando um registo estabelecido pelo Bordéus entre 2008/09 e 2009/10. João Moutinho e Rony Lopes estarão na equipa que vai tentar tal façanha.