Em Barcelona, as duas equipas locais também se juntaram ao minuto do silêncio. O Barcelona partilhou vídeo do momento, com todos os jogadores e equipa técnica alinhados no Campo Tito Vilanova e com a hashtag #TotsSomBarcelona (Somos Todos Barcelona).

Além do minuto de silêncio que será respeitado antes de todos os jogos da primeira jornada da Liga espanhola, o Barcelona anunciou também que terá as bandeiras do Camp Nou a meia haste e os jogadores de todas as equipas do clube jogarão com fumos negros. Os clubes fizeram a homenagem antes dos treinos e do minuto de silêncio marcado para as autoridades um pouco por toda a Espanha às 11h00 da manhã.