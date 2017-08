O primeiro-ministro António Costa garantiu esta sexta-feira que o nível de risco de atentado terrorista em Portugal não será alterado.

“Para já, não se justificou qualquer alteração ao nível de risco [de ataque terrorista] em Portugal”, afirmou o primeiro-minsitro, depois de uma reunião com as forças de segurança, odne foram discutidas algumas medidas que deverão entrar em vigor durante o período de calamidade devido aos incêndios, declarado na passada quinta-feira.

Costa confirmou também a existência de uma vítima mrotal portuguesa, na sequência do atentado que correu ontem em Barcelona. A neta da vítima mortal ainda não foi localizada.

O primeiro-ministro garantiu que o Governo português esta em contacto com as autoridades espanholas, por forma a saber se existirão mais portugueses entre as vítimas dos atentados que ocorreram na Catalunha.

"Neste momento, estão a ser desenvolvidos esforços para localizar essa familiar. Não temos, até ao momento, a comunicação de que qualquer português ou portuguesa tenha sido vítima do atentado. Mas ainda não uma identificação plena das vítimas, portanto não podemos excluir que possa haver outros portugueses”, afirmou.